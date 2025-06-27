Атака російських дронів на Одесу 27 червня: вибухи та пожежі

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27 червня ввечері в Одесі пролунали серії вибухів, оскільки місто стало мішенню для атаки російських дронів. На небі можна було спостерігати пожежу, що виникла внаслідок цих подій.

О 22:45 в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Раніше Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників з боку Чорного моря в напрямку регіону. О 23:40 стало відомо, що дрони націлені на Чорноморське та Одесу.

Перші вибухи в Одесі почалися близько 23:43, їх було не менше п’яти. О 23:51 Повітряні сили підтвердили наявність кількох російських ударних безпілотників над містом.

Повітряну тривогу скасували о 00:15, але після вибухів у місті залишилися видимі сліди пожежі.