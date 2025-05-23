23 травня 2025 року вранці російські дрони атакували територію Прикарпаття. У відповідь на цю загрозу, підрозділи протиповітряної оборони активно діяли, що дозволило відбити напад. В результаті атаки в Коломийському районі постраждали будівлі та транспортні засоби.

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про інцидент на своїй сторінці у Facebook. Вона висловила вдячність захисникам неба за їхню професійну роботу та всім службам, які швидко реагували на наслідки ворожої атаки. Також вона закликала мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повітряна тривога в області почалася о 4:17 ранку і тривала до 5:15, що свідчить про злагодженість дій оборонних сил.

Варто зазначити, що 15 травня Івано-Франківщина вже зазнавала атаки з боку російських військ, які використовували ударні безпілотники. Тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Жителів регіону закликають залишатися уважними та стежити за офіційними повідомленнями, щоб отримувати актуальну інформацію про ситуацію в області.