Вибухи в Черкаській області: знищено вісім російських безпілотників

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 10 липня поблизу Черкас пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оскільки російські війська здійснили атаку на регіон за допомогою ударних безпілотників.
Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації, повідомив, що в результаті атаки було знищено вісім ударних БпЛА.
Повітряну тривогу в Черкаському та Золотоніському районах оголосили 9 липня о 20:23, коли Повітряні сили попередили про загрозу використання безпілотників.
Пізніше, 10 липня о 00:06, тривога була оголошена також для Звенигородського та Уманського районів.
Табурець зазначив, що сили протиповітряної оборони активно працювали в області.
“У межах області знищили вісім російських БпЛА. Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи руйнацій інфраструктури наразі немає.”
Він також додав, що після обстеження території були зафіксовані наслідки дронової атаки, що відбулася 9 липня:
“Водночас маємо уточнені наслідки після нічних тривог напередодні. Зокрема, в Черкаському районі уламками пошкоджено вікна в чотирьох будинках і покрівлю господарської споруди.”
Нагадаємо, що в ніч на 9 липня в області було знищено 29 “шахедів”, про що раніше повідомляв начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
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