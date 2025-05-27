Атака російського дрона на Липчанівку: пожежі та наслідки на Харківщині

Як повідомляє пресслужба ДСНС Харківщини

27 травня вночі Липчанівка, що належить до Куньєвської сільської громади на Харківщині, стала мішенню для атаки російського безпілотника. За інформацією пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківської області, внаслідок цього інциденту виникли численні пожежі.

Рятувальники повідомили, що влучання дрона призвело до загоряння вантажного автомобіля та ангару цивільного підприємства, площа якого становила 1460 квадратних метрів. Також було пошкоджено чотири одиниці техніки та три ангари. На щастя, жодна людина не постраждала внаслідок цього нападу.

Пожежу вдалося швидко ліквідувати, зазначили у ДСНС. Протягом останньої доби рятувальники також загасили чотири пожежі, викликані обстрілами російських військ у різних районах, зокрема в Ізюмі, Чугуєві та Харкові.

Зокрема, внаслідок атак безпілотників у селищі Васищеве, селі Новоплатонівка та селі Клугино-Башкирівка виникли пожежі на площах 0,4 га, 0,5 га та 0,1 га відповідно, де горіли лісові підстилки.

Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілів і закликають мешканців бути уважними та дотримуватися заходів безпеки.