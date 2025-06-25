Російська атака на Вилкове: загроза водопостачанню в Одеській області

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації у Facebook

У ніч на 25 червня Російська Федерація знову атакувала інфраструктуру Вилкового, розташованого в Одеській області. Наразі триває уточнення інформації щодо наслідків цього обстрілу.

Цю інформацію підтвердила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

“Противник не залишає спроб залишити місто без води.” – Ізмаїльська РДА

Повітряна тривога в Одеській області була оголошена 24 червня о 22:37. Повітряні сили України зафіксували кілька груп безпілотників, які рухалися в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попереджав про можливу загрозу для Одеського та Білгород-Дністровського районів.

Після півночі, за даними Повітряних сил, дрони почали рухатися в бік Вилкового. Повітряну тривогу скасували о 1:41.