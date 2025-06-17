Російські атаки на цивільних у Сумському районі: травми та руйнування

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі

17 червня, приблизно о 08:20, російські військові здійснили атаку на мотоблок, яким керував цивільний чоловік, використовуючи безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього нападу водій отримав серйозні травми. Інцидент стався в Білопільській громаді Сумського району, про що повідомила Сумська обласна прокуратура.

Цей випадок не є поодиноким. Раніше, 11 червня, російські військові атакували цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрона в Сумському районі. Тоді постраждав 59-річний чоловік, якого терміново госпіталізували. Подружжя їхало в напрямку міста Суми з одного з сіл Юнаківської громади, про що повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації.

Крім того, 17 червня російська армія завдала удару по місту Конотоп на Сумщині, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки. Ситуація в регіоні залишається напруженою через постійні обстріли та атаки з боку російських військ.

Ці події свідчать про зростаючу загрозу для цивільного населення, яке страждає від наслідків військових дій. Місцеві жителі продовжують жити в умовах небезпеки, що викликано регулярними атаками.