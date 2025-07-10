Удар дронами по Нікопольському району: загибель та пошкодження інфраструктури

Як зазначає сайт ДСНС регіону Дніпропетровщини

Сьогодні вдень російські війська завдали ударів дронами по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки в райцентрі сталося загоряння автомобіля, а в Покровській громаді загинув чоловік. Цю інформацію підтвердили у Державній службі з надзвичайних ситуацій регіону та начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Нікополі, після влучання безпілотника, загорівся автомобіль. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, площа займання склала шість квадратних метрів. На щастя, жертв та постраждалих не було, як зазначили у пресслужбі ДСНС.

Сергій Лисак повідомив, що в Покровській громаді загинув 67-річний чоловік, який отримав травми від удару FPV-дроном. Його терміново доправили до лікарні в критичному стані, але, на жаль, врятувати його не вдалося.

Увечері 10 липня начальник ОВА зазначив, що протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину, використовуючи безпілотники та артилерію. Під обстріл потрапили райцентр, а також громади Покровська, Марганецька та Мирівська.

Внаслідок обстрілів постраждала 22-річна дівчина, яка отримала поранення і буде лікуватися амбулаторно. Також зазнала пошкоджень інфраструктура, зокрема ліцей, багатоповерхові будинки, приватні оселі та господарські споруди. В результаті атак сталося кілька пожеж, зокрема знищено легковий автомобіль.

Синельниківщина також опинилася під обстрілом, зокрема громади Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська та Покровська. Російські війська застосовували КАБи та FPV-дрони.

Внаслідок атак було пошкоджено інфраструктуру, сільськогосподарське підприємство та автомобілі, а також виникли займання.