Атака безпілотників на Харків: пожежі та жертви у Слобідському районі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 11 червня Харків, зокрема Слобідський район, став мішенню для російських безпілотників. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів влучив у житлову багатоповерхівку.

“Попередньо, влучання у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста, пожежа з 3-го до останнього поверху.” – Ігор Терехов

За словами мера, внаслідок атаки в будинку загорілося понад 15 квартир, є постраждалі, а також існує ймовірність, що під завалами можуть залишатися люди.

“У пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир. Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди.” – Ігор Терехов

Окрім того, вночі під обстріл потрапив і сусідній Основ’янський район, де також виникли пожежі.

Станом на 01:59 відомо про двох загиблих та щонайменше 28 поранених, проте ці дані можуть змінюватися в міру отримання нової інформації.