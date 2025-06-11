Атака безпілотників на Харків: пожежі та жертви у Слобідському районі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 11 червня Харків, зокрема Слобідський район, став мішенню для російських безпілотників. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів влучив у житлову багатоповерхівку.
“Попередньо, влучання у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста, пожежа з 3-го до останнього поверху.”
За словами мера, внаслідок атаки в будинку загорілося понад 15 квартир, є постраждалі, а також існує ймовірність, що під завалами можуть залишатися люди.
“У пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир. Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди.”
Окрім того, вночі під обстріл потрапив і сусідній Основ’янський район, де також виникли пожежі.
Станом на 01:59 відомо про двох загиблих та щонайменше 28 поранених, проте ці дані можуть змінюватися в міру отримання нової інформації.
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