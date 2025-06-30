Російські дрони атакували передмістя Харкова: пожежі та постраждалі

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини
В ніч на 30 червня в передмісті Харкова сталися вибухи, коли російські дрони атакували райони Пісочин, Дергачі та Курортне. У результаті цих атак, у Пісочині медичну допомогу отримали восьмеро людей, про що повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області.
В Пісочині внаслідок вибухів загорілася будівля станції технічного обслуговування, площа якої становила 50 квадратних метрів.
У Дергачах, в результаті російських ударів, виникло дві пожежі: одна з них охопила склад підприємства на площі 1000 квадратних метрів, а інша – будівлю агропідприємства, де вогонь поширився на 200 квадратних метрів, згідно з інформацією ДСНС.
У Курортному, що в Чугуївському районі, згоріла їдальня санаторію, площа якої становила 300 квадратних метрів.
Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків атак та надають допомогу постраждалим.
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