Ударні безпілотники атакували Одещину: пожежі ліквідовано, постраждалих немає

Як повідомили в пресслужбі ДСНС Одещини у Facebook

Цієї ночі, 22 червня 2025 року, Одещина знову стала мішенню для російських атак, коли ворог використав ударні безпілотники. Внаслідок цих влучань на території регіону виникли численні пожежі, про що повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежі спалахнули на території станції швидкої медичної допомоги, зокрема в гаражі та на автомобілі, що там знаходився. Вогонь також поширився на сусідній житловий будинок, завдаючи додаткових збитків.

Згідно з інформацією від ДСНС, рятувальники, разом із місцевою пожежною командою, швидко відреагували на ситуацію та ліквідували загоряння. На щастя, внаслідок атаки не було загиблих чи постраждалих.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 3:21 ночі. Повідомлення від Повітряних сил України вказувало на те, що з акваторії Чорного моря в напрямку регіону рухалися ударні дрони, зокрема в бік Білгород-Дністровського району. Відбій тривоги було оголошено о 3:54.

“Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, загиблих та травмованих немає.” – Пресслужба ДСНС Одещини

Ситуація в регіоні залишається під контролем, а служби безпеки продовжують стежити за можливими загрозами.