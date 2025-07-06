Атаки російських безпілотників на Харків та інші регіони України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Харкові кількість постраждалих внаслідок атаки російських безпілотників зросла до двох осіб. Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Шевченківському районі немовля отримало гостру реакцію на стрес і наразі отримує необхідну медичну допомогу.

Водночас, війська РФ завдали масованого удару безпілотниками по Балаклії на Харківщині. Начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов зазначив, що внаслідок влучань виникло загоряння сухостою, проте постраждалих не зафіксовано.

Запоріжжя та область також стали мішенню для атак армії РФ, яка використала шахеди. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Однак, пошкоджено приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

У Харкові внаслідок атаки безпілотника в Новобаварському районі постраждала 46-річна жінка, про що також повідомив Олег Синєгубов.

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги, що стало важливим сигналом для мешканців.

У Миколаєві, за інформацією очільника ОВА Віталія Кіма, травмованих внаслідок атак не зафіксовано.

Згідно з попередніми даними, армія РФ атакувала безпілотником приватний сектор у Новобаварському районі Харкова, про що повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Запоріжжі та Харкові було чути вибухи, про що повідомляють кореспонденти.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників, про що інформують у Київській міській військовій адміністрації.

За попередніми даними, влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах Харкова, зазначив Олег Синєгубов.

У Харкові знову пролунали вибухи, що викликало занепокоєння серед мешканців.