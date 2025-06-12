Другу нічну атаку на Ізмаїльський район відбито: руйнування без жертв

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній (військовій) адміністрації

У ніч на 12 червня Ізмаїльський район Одеської області знову став мішенню для російських атак. Це вже друга нічна атака поспіль на Вилківську територіальну громаду, про що повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Згідно з інформацією від Ізмаїльської РВА, частину безпілотників вдалося збити завдяки зусиллям протиповітряної оборони. Проте, незважаючи на це, внаслідок атаки постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, підприємство, що займається заготівлею очерету, а також кілька багатоквартирних будинків. На щастя, обійшлося без травм серед населення.

Пожежа, що спалахнула на місці атаки, свідчить про серйозні руйнування, завдані ворожими ударами. Ізмаїльська районна державна адміністрація опублікувала фотографії, які ілюструють масштаби пошкоджень у Вилківській територіальній громаді.

Незважаючи на завдані збитки цивільній інфраструктурі, завдяки злагодженим діям протиповітряної оборони вдалося уникнути людських жертв. Наразі уточнюється інформація про подальші заходи, спрямовані на відновлення та забезпечення безпеки в районі.