Російські атаки безпілотниками на сільгосппідприємства Харківщини: пожежі та постраждалі

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі
У ніч на 2 липня російські війська здійснили атаки на два сільськогосподарські підприємства в Шевченківській громаді Харківської області. У результаті обстрілів постраждали як майно, так і люди. Про це повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.
Згідно з попередніми даними, кожне з підприємств зазнало нападу п’яти безпілотників типу “Герань-2”. В селі Борівському внаслідок атаки загинула одна особа, ще одна отримала поранення, зазначив Синєгубов.
На місцях влучань спостерігалися пожежі: горіли склади, сіно та мікроавтобуси. У Волоській Балаклії вогонь охопив склад на території сільгосппідприємства, проте, за інформацією обласної адміністрації, люди не постраждали.
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що загалом постраждали троє осіб.
Крім того, в ніч на 2 липня під ударом російського безпілотника опинився і Харків: у Новобаварському районі сталася пожежа в одноповерховій будівлі.
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