Масовані атаки російських дронів на Одесу та Харків 19 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

19 червня 2025 року відбувся новий етап обміну полоненими, що став результатом Стамбульських домовленостей.

В Одесі внаслідок нічної атаки з боку Російської Федерації постраждали дві особи, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Кіпер.

У ніч на 20 червня були опубліковані фотографії наслідків цієї атаки, які демонструють серйозні пошкодження.

Для удару по Харкову ввечері 19 червня російські війська використали безпілотний літальний апарат “Герань-2”. Начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко зазначив, що внаслідок цього удару постраждали багатоповерхові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс та дитячий садок.

Кадри наслідків атаки в Одесі також були опубліковані, зокрема, на них видно один із пошкоджених багатоквартирних будинків після удару російських дронів.

Харківська прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з нічним ударом по Шевченківському та Київському районам Харкова, що стався ввечері 19 червня.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що Росія вдруге за ніч атакувала Харків ударними безпілотниками, і попередньо під удар потрапив Новобаварський район. За його словами, на місто знову летять дрони.

В Одесі внаслідок масованого удару російських дронів було пошкоджено житлові будинки, корпус вищого навчального закладу, газопровід та автомобілі. Очільник ОВА Кіпер повідомив, що в середмісті через влучання дрона спалахнула багатоповерхівка. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.