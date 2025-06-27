Атака російських безпілотників на Харків 27 червня: пошкоджені авто, без поранених

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов у Telegram
27 червня вдень в Індустріальному районі Харкова стався інцидент, коли російський безпілотник пошкодив два автомобілі, влучивши у дорогу. Про це повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що вибух було чути приблизно о 12:40. Попередні дані свідчать, що причиною вибуху стало влучання дрону типу “Молнія”.
На щастя, серед місцевих жителів не було зафіксовано жодних поранень.
Протягом наступних півтори години Харків зазнав атак семи російських безпілотників, які влучили у три різні локації.
Крім того, один з дронів типу “Шахед” впав у місті, але не вибухнув, що могло б призвести до ще більших наслідків.
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