Атаки російських дронів на Харківщину: наслідки та постраждалі

Про це у ранковому зведенні повідомив Telegram-канал начальника Харківської обладміністрації Олега Синєгубова

У ніч з 31 травня на 1 червня російські війська здійснили атаки дронами на три райони Харківської області: Ізюмський, Лозівський та Куп’янський. Всього було використано 13 безпілотників типу “Герань-2”. Внаслідок цих атак постраждала одна жінка.

Про це повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у ранковому зведенні. За даними ДСНС області, у Лозовій 45-річна жінка отримала гострий шок через влучання дронів.

Голова Лозівської міської військової адміністрації Сергій Зеленський зазначив, що удари були спрямовані на освітній заклад та об’єкт критичної інфраструктури.

Начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов повідомив, що сім ударів було завдано по Балаклії. Частина дронів влучила в промисловий об’єкт, а один – у район цивільної забудови, де постраждали чотири подвір’я.

У Ізюмі, внаслідок влучання безпілотників, сталася пожежа у складській будівлі, про що повідомили у ДСНС Харківщини.

Крім того, у Великому Бурлуці загорівся другий поверх адміністративної будівлі, а також було пошкоджено скління вікон у будівлі селищної ради та автомобіль, додав Синєгубов. У Бунаковому Лозівської громади постраждали лінії електропередачі.

Ситуація в Харківській області залишається напруженою, і тривають роботи з ліквідації наслідків атак.