Нічна атака безпілотників на Харків: постраждало 27 осіб

Як повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram

У ніч на 7 липня Харків зазнав атаки з боку російських безпілотників, які вразили два райони – Шевченківський та Слобідський. Внаслідок цих ударів постраждали не лише житлові будинки, але й цивільні об’єкти, серед яких школа, дитячий садок та магазин.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що перші два безпілотники влучили в Шевченківському районі близько 05:29, а ще два – у Слобідському приблизно о 05:43. В результаті атак пролунало чотири вибухи.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що загалом постраждали 27 осіб, серед яких четверо – діти. Троє дітей та троє дорослих отримали травми і перебувають у лікарні, переважно у стані середньої тяжкості, одна дитина – у тяжкому стані.

Ігор Терехов також підкреслив, що в Слобідському районі безпілотник влучив біля магазину, що призвело до значних пошкоджень житлових будинків та інших об’єктів інфраструктури.

“Хочу сказати в котрий раз, що це справжній тероризм проти України, проти населення міста Харкова й України в цілому. Бо понеділок, зранку, шоста ранку, коли люди збираються на роботу, хтось відпочиває, хтось не прокинувся – і прямі влучання в житлові будинки.” – Ігор Терехов

Олег Синєгубов уточнив, що у Шевченківському районі поранено 15 осіб, а у Слобідському – восьмеро. Медичні працівники продовжують надавати допомогу постраждалим.

Пожежа, що виникла на восьмому поверсі одного з будинків у Шевченківському районі, охопила площу близько 10 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено житлові будинки, соціальні заклади та комерційні об’єкти, що спричинило значні незручності для мешканців Харкова.

Влада міста та області продовжує збирати інформацію про наслідки обстрілів і надає всю необхідну допомогу постраждалим.