Атака російського дрона у Харкові: згоріли три авто, понад десять постраждалих

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вночі 12 червня у Харкові, неподалік 24-поверхового житлового будинку, три легкові автомобілі згоріли внаслідок атаки російського дрона. Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

“Сьогодні вночі ворог завдав чергового масованого удару по місту Харкову, виключно по житлових забудовах у різних районах міста. Безпосередньо одне з влучань сталося у землю одразу біля житлової 24-поверхівки, сталися загоряння. Горіли три легкові автомобілі, припарковані поруч.” – Євген Василенко, речник ДСНС у Харківській області

На місці події активно працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та медичні працівники. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим.

Згідно з інформацією міського голови Ігоря Терехова, в ніч на 12 червня у Харкові було зафіксовано 12 атак російських безпілотників. Влучання сталися в Салтівському, Шевченківському та Слобідському районах міста.

Удари були націлені на житлові зони, фітнес-клуби та навчальні заклади. Більше десяти осіб отримали медичну допомогу внаслідок цих атак.