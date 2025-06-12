Атака російського дрона у Харкові: згоріли три авто, понад десять постраждалих

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Вночі 12 червня у Харкові, неподалік 24-поверхового житлового будинку, три легкові автомобілі згоріли внаслідок атаки російського дрона. Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.
“Сьогодні вночі ворог завдав чергового масованого удару по місту Харкову, виключно по житлових забудовах у різних районах міста. Безпосередньо одне з влучань сталося у землю одразу біля житлової 24-поверхівки, сталися загоряння. Горіли три легкові автомобілі, припарковані поруч.”
На місці події активно працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та медичні працівники. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим.
Згідно з інформацією міського голови Ігоря Терехова, в ніч на 12 червня у Харкові було зафіксовано 12 атак російських безпілотників. Влучання сталися в Салтівському, Шевченківському та Слобідському районах міста.
Удари були націлені на житлові зони, фітнес-клуби та навчальні заклади. Більше десяти осіб отримали медичну допомогу внаслідок цих атак.
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