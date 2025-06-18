Російська атака на Запоріжжя 18 червня: пожежі на підприємствах, без жертв

Про це повідомив у своїм Телеграм-каналі Івана Федорова

У ніч на 18 червня Запоріжжя знову стало мішенню для атак російських військових. Внаслідок обстрілів на території промислового підприємства та складських приміщень спалахнули пожежі. За попередніми даними, жертв серед населення немає.

Цю інформацію оприлюднив у своєму Телеграм-каналі Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації.

Він зазначив, що армія РФ здійснила атаку на місто, використовуючи щонайменше дев’ять безпілотників.

Додаткова інформація про події буде надана пізніше.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 червня російські війська також завдали щонайменше чотирьох ракетних ударів по Запоріжжю. Ці атаки призвели до пожеж на кількох підприємствах, а також пошкодили житлові будинки, гуртожиток і гаражі. Серед цивільного населення постраждалих не зафіксовано.