Напад російських дронів на агропідприємство в Борщівці: пожежі та наслідки

Про це 12 червня повідомили у Facebook-сторінці ДСНС Харківщини
12 червня в Борщівці, що входить до Балаклійської громади, сталося напад російських дронів на агропідприємство. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області.
В результаті атаки на території підприємства виникли кілька пожеж.
“У селі Борщівка Балаклійської громади Ізюмського району внаслідок влучання БпЛА сталася пожежа на території агропідприємства. Горіли будівля майстерні, сільськогосподарська техніка та трава.”
Крім того, у пресслужбі зазначили, що за останню добу на території Харківщини було зафіксовано вісім пожеж, викликаних російськими обстрілами, включаючи й випадки в самому Харкові.
Ситуація в регіоні залишається складною, і місцеві служби продовжують активно працювати над ліквідацією наслідків цих атак.
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