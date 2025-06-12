Напад російських дронів на агропідприємство в Борщівці: пожежі та наслідки

Про це 12 червня повідомили у Facebook-сторінці ДСНС Харківщини

12 червня в Борщівці, що входить до Балаклійської громади, сталося напад російських дронів на агропідприємство. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області.

В результаті атаки на території підприємства виникли кілька пожеж.

“У селі Борщівка Балаклійської громади Ізюмського району внаслідок влучання БпЛА сталася пожежа на території агропідприємства. Горіли будівля майстерні, сільськогосподарська техніка та трава.” – ДСНС Харківщини

Крім того, у пресслужбі зазначили, що за останню добу на території Харківщини було зафіксовано вісім пожеж, викликаних російськими обстрілами, включаючи й випадки в самому Харкові.

Ситуація в регіоні залишається складною, і місцеві служби продовжують активно працювати над ліквідацією наслідків цих атак.