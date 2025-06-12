Атака російських дронів на Харків: постраждали 12 осіб, серед них діти

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 12 червня Харків, зокрема Салтівський район, став мішенню для російських дронів. Внаслідок атаки було пошкоджено дах одного з житлових будинків, а також зафіксовано влучання поблизу багатоповерхівки. Загалом постраждали 12 осіб, серед яких є діти. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Згідно з інформацією від Олега Синєгубова, керівника Харківської обласної військової адміністрації, на момент 03:52 поранення отримали десятеро людей. Серед постраждалих – 2-річна дитина, 17-річна дівчина та 57-річна жінка. Також 76-річний чоловік і жінка відчули гостру реакцію на стрес, а 42-річний чоловік отримав різану рану стопи.

Станом на 03:48, вісім осіб звернулися за медичною допомогою, з яких четверо – діти. У дворічної дитини зафіксували поріз на голові.

Влучання у дах багатоповерхівки було підтверджено о 03:18. Також стало відомо про удар по фітнес-клубу в Салтівському районі. О 03:35 зафіксували ще одне влучання у житловому секторі, всього за кілька метрів від 24-поверхового будинку, про що повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

За його словами, внаслідок атаки загорілися три автомобілі, які були припарковані поруч із місцем влучання. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Крім Салтівського району, під удари російських дронів також потрапили Слобідський та Шевченківський райони Харкова, про що зазначив Ігор Терехов.

Міський голова закликав мешканців бути пильними та дотримуватися заходів безпеки.