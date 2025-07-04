Атака безпілотників у Херсоні 4 липня: постраждалі жінки

Про це у Facebook інформує міська військова адміністрація

4 липня Дніпровський район Херсона знову став мішенню для атак російських військових, які використали безпілотники. Про це повідомила міська військова адміністрація через соціальні мережі.

Приблизно о 13:00 під обстріл потрапили дві жінки, які є мешканками міста. Одна з них, 60-річна жінка, отримала серйозні травми, зокрема мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Друга постраждала – 76-річна жінка, у якої також діагностували мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення ніг і руки. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості, згідно з інформацією обласної військової адміністрації.

Раніше вранці 4 липня було зафіксовано атаки російських військ на Херсон, внаслідок яких постраждали місцеві жителі.

Міська військова адміністрація закликає громадян бути обережними та уважно стежити за офіційними повідомленнями.