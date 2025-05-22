Атаки російських дронів на Херсонщині: 11 поранених, триває агресія

22 травня, близько опівдня, Дніпровський район Херсона став мішенню для атаки російських окупантів, які використали безпілотний літальний апарат. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Внаслідок цього обстрілу постраждала 68-річна жінка, яка є місцевою жителькою. Вона була доставлена до лікарні, де проходить обстеження. За попередніми даними, жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

Крім того, вранці того ж дня, близько 11:00, російські військові обстріляли село Осокорівка, що на Херсонщині, про що також повідомили в обласній військовій адміністрації.

У передмісті Херсона, в районі Комишан, двоє людей також постраждали внаслідок атаки дрона. Ці події свідчать про продовження агресії російських військ у регіоні.

Згідно з останніми даними, російська армія обстріляла 35 населених пунктів Херсонської області, в результаті чого 11 осіб отримали поранення. Ситуація залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують страждати від наслідків військових дій.