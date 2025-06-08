Атака дронами на передмістя Херсона: двоє поранених

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 8 червня, вранці, військові Російської Федерації здійснили атаку на передмістя Херсона, зокрема на Антонівку, використовуючи безпілотники. Внаслідок цього обстрілу двоє людей отримали поранення, про що повідомила обласна військова адміністрація.

Приблизно о 4:30 ранку, внаслідок скидання вибухівки з дрону, постраждав 40-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. Постраждалого терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.

Невдовзі після цього, в ОВА повідомили про ще одну атаку дронами на Антонівку. 42-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Наразі він перебуває під наглядом медичних працівників.

Раніше керівник обласної військової адміністрації Сергій Прокудін зазначав, що за попередню добу на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військових загинула одна людина, а дев’ятеро отримали поранення.