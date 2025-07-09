Атака російських військових у Херсоні: постраждалі та ситуація

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram
9 липня, близько 11:00, російські військові здійснили атаку на чоловіка у Херсоні за допомогою безпілотного літального апарата. Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через Telegram.
У 56-річного мешканця Херсона виявили вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини і ніг. Постраждалого терміново госпіталізували, і медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Цього ж дня Херсонська ОВА також повідомила про інший інцидент, коли російські військові атакували мотоцикліста поблизу Надеждівки в Білозерській громаді Херсонщини.
Місцева влада закликає жителів бути обережними та стежити за новинами, щоб залишатися в курсі подій у регіоні.
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