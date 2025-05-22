Атаки РФ на Оріхів і Гуляйполе 22 травня 2025 року: постраждалі мирні жителі

22 травня 2025 року армія Російської Федерації здійснила напад на місто Оріхів, розташоване в Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу постраждала одна жінка.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про інцидент у своєму Telegram-каналі. За його словами, під час атаки, що була здійснена за допомогою безпілотника, 69-річна жінка отримала поранення. Їй була надана необхідна медична допомога на місці події.

Крім того, в цей же день армія РФ також атакувала безпілотниками місто Гуляйполе, яке розташоване неподалік від фронту. Внаслідок цього обстрілу також постраждала одна особа.

Ці події підкреслюють продовження напруженої ситуації в регіоні, де мирні жителі продовжують страждати від військових дій. Влада закликає населення бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.