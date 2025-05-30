Російські безпілотники атакували Харків: постраждало вісім осіб

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 30 травня внаслідок атак російських безпілотників на село Василів Хутір, що входить до складу Чугуївської громади, постраждали вісім осіб. Про це повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.

За його словами, ворог здійснив напад за допомогою ударних дронів, в результаті чого постраждали вісім людей, серед яких двоє – 16-річні підлітки.

Крім того, цієї ж ночі Слобідський район Харкова також став мішенню для російських безпілотників, де було зафіксовано вісім влучань. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що основною метою атак була комунальна інфраструктура.

Наслідки таких обстрілів є серйозними, і місцева влада продовжує оцінювати завдані збитки, а також надавати допомогу постраждалим.