Як повідомляє прокуратура Донецької області на сторінці у Facebook

6 липня російські військові здійснили атаку на Дружківську громаду в Донецькій області, використовуючи ударні безпілотники “Герань-2”. Ця жахлива подія призвела до загибелі 71-річного чоловіка, а також до численних поранень серед місцевих жителів.

Про це стало відомо 7 липня з повідомлення прокуратури Донецької області.

“Мішенню для безпілотника окупантів стала Дружківка. 71-річний чоловік загинув, а жінка 68 років дістала мінно-вибухову і черепно-мозкову травми.”

Згідно з інформацією прокуратури, російські військові також націлили БпЛА “Герань-2” на приватні будинки в селищі Новогригорівка, що входить до складу Дружківської громади. В одній з осель 65-річна жінка отримала опіки та контузію.

Начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков повідомив у Facebook, що протягом минулої доби було зафіксовано сім обстрілів, внаслідок яких загинули три людини.

“Ураження зазнали багатоквартирні будинки, приватні оселі та підприємство. Найстрашніше це те, що серед мирного населення знову є втрати. У громаді загинули троє людей, ще троє дістали поранень.”

За даними поліції Донеччини, 6 липня під ударами російських військ опинилися вісім міст області. Влучання сталися у 22 населених пунктах, серед яких Білицьке, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, а також селища та села Донецької області.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено 137 цивільних об’єктів, з яких 79 житлових будинків. Ця ситуація підкреслює серйозність гуманітарної кризи в регіоні та потребу в терміновій допомозі для постраждалих.