Російські обстріли на Сумщині 7 липня 2025: загибель мирних жителів

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області в Telegram

7 липня 2025 року вранці в Хотінській громаді Сумського району правоохоронці виявили тіла двох осіб, які загинули внаслідок обстрілів з боку Росії. За інформацією прокуратури, загиблим було 48 та 60 років.

Начальник обласної військової адміністрації уточнив, що чоловіки отримали смертельні осколкові поранення внаслідок атаки російського ударного безпілотного літального апарата (БпЛА).

Протягом ночі з 6 на 7 липня 2025 року російські війська здійснили близько 90 обстрілів, націлившись на 38 населених пунктів у 14 територіальних громадах області.

У Хотінській громаді внаслідок удару FPV-дроном постраждала одна особа. У Битицькому старостинському окрузі зафіксовано двох загиблих та двох травмованих.

Цю інформацію підтвердила обласна військова адміністрація.