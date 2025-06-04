Російські безпілотники атакують Харків: типи дронів та протидія

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Російські війська активно тестують безпілотники, які намагаються проникнути до Харкова з метою терору місцевих жителів. Серед використовуваних дронів можна виділити “Шахеди”, “Молнії”, різні модифікації FPV-дронів, а також один неідентифікований тип, який був застосований для атаки на регіон 3 червня. Про це 4 червня повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Які безпілотники використовує Росія?

“Ворог прагне дістатися до Харкова, тероризуючи місцеве населення будь-якими засобами. Він фактично тестує та випробовує свої дрони. Водночас наші військові на всіх кордонах – на півночі, північно-східному, на сході, в Ізюмському напрямку – роблять все можливе для стримування. Вони також експериментують, запроваджуючи нові заходи протидії різним видам дронів та безпілотних систем,” – зазначив Синєгубов.

Більшість безпілотників не досягають Харкова, оскільки їх збивають українські захисники. За словами очільника ОВА, щодня в бік міста летить близько 20 “Молній”, але лише одна-дві з них досягають цілі. Особливу увагу привертають “Шахеди”, FPV-дрони та FPV-дрони на крилі типу “Молнія”. Також зафіксовано випадок використання нового, поки що неідентифікованого типу дрона, який несе бойову частину.

Засоби протиповітряної оборони

З початку 2025 року з обласного бюджету Харківщини виділено близько 600 мільйонів гривень на посилення оборони, зокрема на заходи протиповітряної оборони. “Це безпрецедентні суми, ми випереджаємо 2022, 2023, 2024 роки. Приблизно 70% цих коштів йдуть на заходи посилення протиповітряної оборони,” – підкреслив Синєгубов.

Для захисту від російських безпілотників на Харківщині використовують антидронові сітки, які застосовують на логістичних маршрутах військових, зокрема для протидії FPV-дронам та дронам на оптоволокні. Однак, за словами керівника ОВА, захист міста є складним і наразі перебуває на стадії експериментів, адже триває пошук оптимальних матеріалів і конструкцій сіток.

Чому до Харкова долітають FPV-дрони?

Російські війська продовжують вдосконалювати свої безпілотні системи. Спочатку керовані авіаційні бомби (КАБи) не долітали до міста, але зараз вони вже перелітають Харків і завдають ударів. “Спочатку КАБи летіли в бік аеропорту – це була максимальна відстань, а зараз вони вже летять далі. Можливо, вони стали легшими, однак зафіксовано влучання. Вони пролетіли вдень фактично над містом Харків, їх було чути. Якщо я не помиляюся, це була субота (31 травня). І вони вже летять далі. Вони так само розвиваються, і ми також маємо вживати всіх необхідних заходів щодо протидії,” – пояснив Олег Синєгубов.