Атака російських безпілотників на Київ 7 липня: наслідки та реакція

Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко
У ніч на 7 липня Київ став мішенню для атаки російських безпілотників. Інцидент відбувся в Деснянському та Солом’янському районах столиці, про що повідомив Тимур Ткаченко, керівник Київської міської військової адміністрації.
Внаслідок падіння уламків безпілотника в Деснянському районі було пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється, додав Ткаченко.
У Соломʼянському районі атака призвела до пошкодження автомобіля та труби водопостачання. За попередніми даними, пожеж і постраждалих не зафіксовано, зазначив очільник КМВА.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:37 через загрозу ударних безпілотників. Згодом кореспонденти зафіксували вибухи, а керівник адміністрації повідомив про активну роботу протиповітряної оборони.
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