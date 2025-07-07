Атака російських безпілотників на Київ 7 липня: наслідки та реакція

Про це повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко

У ніч на 7 липня Київ став мішенню для атаки російських безпілотників. Інцидент відбувся в Деснянському та Солом’янському районах столиці, про що повідомив Тимур Ткаченко, керівник Київської міської військової адміністрації.

Внаслідок падіння уламків безпілотника в Деснянському районі було пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється, додав Ткаченко.

У Соломʼянському районі атака призвела до пошкодження автомобіля та труби водопостачання. За попередніми даними, пожеж і постраждалих не зафіксовано, зазначив очільник КМВА.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:37 через загрозу ударних безпілотників. Згодом кореспонденти зафіксували вибухи, а керівник адміністрації повідомив про активну роботу протиповітряної оборони.