Вибухи в Одесі 3 червня: атака російських дронів та пожежа

Як повідомляють Повітряні сили України у Telegram

В ніч на 3 червня в Одесі пролунали серії вибухів, оскільки місто стало мішенню для атаки російських дронів. Цю інформацію підтвердили місцеві кореспонденти.

Перші вибухи почалися приблизно о 03:32. За півгодини до цього Повітряні сили України попередили про наближення групи ударних безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

ОНОВЛЕНО. Станом на 04:03 в місті спостерігається пожежа, що виникла внаслідок вибухів, повідомляють кореспонденти.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 03:00, а відбій тривоги зафіксували о 04:03.