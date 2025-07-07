Атаки російських безпілотників на територіальні центри комплектування в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

7 липня російські безпілотники здійснили атаки на будівлі обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у Харкові та Запоріжжі. У зв’язку з цими ударами в регіонах посилюють заходи безпеки, зокрема, проводять розосередження особового складу.

Сухопутні війська Збройних сил України підтвердили інформацію про атаки:

“7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.”

В результаті атак є поранені. З початку червня Росія вже тричі завдавала подібних ударів по територіальних центрах комплектування. Наприклад, 6 липня постраждала будівля Кременчуцького районного ТЦК, а 3 липня в Полтаві внаслідок влучання БпЛА загинуло двоє людей, понад 50 отримали поранення.

30 червня російські війська атакували дронами поблизу одного з районних ТЦК у Кривому Розі, де троє людей отримали поранення.

У відповідь на ці атаки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки посилюють заходи безпеки. Наприклад, у Львівській області підвищена пильність роти охорони у ТЦК. У Вінниці обласний ТЦК тимчасово призупинив прийом громадян за адресою вул. Данила Галицького, 31, через напружену ситуацію та необхідність забезпечення безпеки громадян.

Проте цей допис у Facebook було видалено, а у центрі заявили, що частина інформації була змінена через зовнішнє втручання. Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев пояснив:

“За попередніми даними розслідування, так, дійсно було підтверджено зовнішнє втручання в цю публікацію. Тобто я розумію, що ця публікація вийшла без участі представників ТЦК і без залучення особисто як керівника управління. Відповідно, пост був прибраний, були зроблені певні заходи, повідомлено Кіберполіцію про цей інцидент.”

Він також запевнив, що у ТЦК та СП проводяться заходи з розосередження особового складу, аналогічні дії відбуваються у центрах по всій країні.

“Було проведено певні дії і щодо розосередження особового складу, і щодо переходу на цифрові послуги, надання цифрових послуг. Тому так, це створює певні складнощі, але в цілому процес мобілізації продовжується.”

Саранцев також зазначив, що ТЦК, які стали об’єктами атак, тимчасово призупинили свою роботу:

“Звичайно, робота на цих об’єктах тимчасово припинена. Але разом з цим сам процес мобілізації продовжується, оскільки вже перед тим було зроблено досить багато заходів, для того, щоб цей процес залишився, не зупинявся.”

На думку Віталія Саранцева, удари по будівлях ТЦК є частиною російської кампанії, спрямованої на зрив мобілізації в Україні:

“Це наразі досить така поживна тема для російських пропагандистів, які дуже вміло її використовують для того, щоб вчергове демонізувати ТЦК та СП. Ми розуміємо, що мобілізація, яку здійснює ТЦК та СП, вона необхідна. Росія це теж розуміє. Росія розуміє, що ТЦК та СП – це найефективніша установа, яка може забезпечити комплектування наших Збройних сил і Сил оборони в цілому. То вони будуть, звичайно, всіма способами намагатися цей процес призупинити.”

Військовий також підкреслив, що Росія використовує інші методи дискредитації ТЦК та зриву мобілізації, зокрема вибухи в будівлях центрів комплектування, у причетності до яких підозрюють російські спецслужби: