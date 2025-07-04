Обстріл Полтавщини 4 липня: пошкодження будинку та поранені від уламків БпЛА

Як повідомляє Telegram-канал т.в.о. начальника ОВА Володимир Когут
У ніч на 4 липня Полтавщина зазнала обстрілу з боку російських військ. Внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата (БпЛА) у Кременчуцькому районі було пошкоджено дах та вікна одного з житлових будинків.
Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.
У нічний час на території Полтавщини діяла протиповітряна оборона. Однак, через падіння уламків БпЛА, двоє людей отримали травми і були госпіталізовані. На щастя, загиблих немає, зазначив Володимир Когут.
Крім того, увечері 3 липня в Полтавському районі також сталося падіння уламків російських безпілотників, внаслідок чого травмувалися ще двоє осіб.
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