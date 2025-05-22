Російські удари безпілотників по Великому Бурлуку 22 травня: пожежа та руйнування

Вранці 22 травня селище Великий Бурлук, що в Куп’янському районі, стало мішенню для російських ударних безпілотників. За інформацією пресслужби ДСНС Харківщини, влучання сталося в адміністративну будівлю, що призвело до виникнення пожежі на площі 100 квадратних метрів.

Для ліквідації наслідків атаки було залучено 12 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Роботи проводилися з особливою обережністю через загрозу повторних обстрілів. На щастя, серед місцевих жителів не було зафіксовано поранених.

Протягом дня рятувальники також ліквідували три пожежі, які виникли внаслідок російських обстрілів у різних населених пунктах регіону, зокрема в Куп’янську та Старому Салтові.

Варто зазначити, що Великий Бурлук вже не вперше зазнає атак. Наприклад, 3 травня селище піддалося масованому удару безпілотниками “Шахед”, а 7 травня ракета “Іскандер” влучила в центр селища, завдавши значних руйнувань.

Мешканці регіону уважно стежать за ситуацією, а рятувальні служби залишаються на постійному чергуванні, готові до оперативного реагування на нові загрози.