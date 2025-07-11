Російська атака на Апостольську Нунціатуру в Києві: пошкодження та постраждалі

Про це повідомив Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, інформує Vatican News

У ніч на 10 липня приміщення Апостольської Нунціатури в Києві, що знаходиться у Шевченківському районі, зазнало ушкоджень внаслідок масованого удару з боку Російської Федерації. Про це повідомив архієпископ Вісвальдас Кульбокас, Апостольський нунцій в Україні, в інтерв’ю для Vatican News.

Архієпископ зазначив, що спостерігав, як російські безпілотники націлювалися на цивільні райони. Він також вказав на пошкодження будинків, розташованих у кількох десятках метрів від Нунціатури.

“Я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо Нунціатури, навколо будинків. Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення.” – Вісвальдас Кульбокас

За словами Кульбокаса, серед співробітників Нунціатури немає постраждалих. Проте на території посольства Ватикану виявили близько десяти великих уламків, які, ймовірно, є частинами російського безпілотника.

В ніч перед цим Росія здійснила атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та ракети. Влучання та падіння уламків зафіксували у восьми районах міста. Відомо про двох загиблих у Подільському районі: 22-річну співробітницю поліції метрополітену та 68-річну місцеву жительку.

Станом на вечір четверга, 26 осіб звернулися по медичну допомогу до лікарень Києва. На ранок наступного дня кількість постраждалих зросла до 28, серед яких двоє неповнолітніх, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Загалом, у ніч на 10 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні, використовуючи 397 ударних безпілотників типу “Shahed” та дрони-імітатори різних типів, а також 18 ракет. В результаті протиповітряного бою українська ППО змогла збити 178 повітряних цілей.