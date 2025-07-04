Атака безпілотників на Кривий Ріг: пожежа та поранення

Як у Telegram каналі очільника облвійськадміністрації Сергія Лисака

Сьогодні, 4 липня, близько 10:45, російські війська здійснили атаку на Кривий Ріг, використовуючи безпілотники. Цей обстріл призвів до виникнення пожежі в місті, а також до поранень серед місцевих жителів.

Повітряні сили України заздалегідь попереджали про можливість використання авіаційних засобів, що підтверджувалося повторними вибухами в регіоні.

Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі повідомив, що попередньо зафіксовано травми у двох чоловіків. Через обстріл у Кривому Розі спостерігаються перебої з електропостачанням, про що повідомляють місцеві кореспонденти.

У зв’язку з відключенням електроенергії, підприємці змушені були підключати генератори для забезпечення роботи своїх бізнесів.

Станом на 12:04, Олександр Вілкул, керівник Ради оборони міста, повідомив про трьох поранених. Він зазначив:

“Влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа.”

Інформація про подію продовжує оновлюватися, і деталі будуть надані згодом.