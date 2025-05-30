Обстріл Білозерського: постраждалі та розслідування воєнного злочину

Про це повідомила прокуратура Донецької області у FacebookЛедерацької області.

30 травня, о 02:30, російські війська здійснили обстріл Білозерського, розташованого в Донецькій області. Внаслідок атаки, що сталася в п’ятиповерховому житловому будинку, постраждали 40-річна жінка та її 16-річний син.

Згідно з інформацією, наданою прокуратурою Донецької області, удар був завданий безпілотним літальним апаратом “Герань-2”, що призвело до виникнення пожежі в будинку.

У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, а також отруєння чадним газом. Обом постраждалим була надана необхідна медична допомога.

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування у зв’язку з цим інцидентом, кваліфікуючи його як воєнний злочин відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.