Про це повідомили у Сумській ОВА

Вранці 8 червня російські війська завдали удару по Недригайлівському району, використовуючи безпілотник “Ланцет”. Внаслідок цього нападу постраждали дві жінки, одна з яких перебуває в стані вагітності. Цю інформацію підтвердила Сумська обласна військова адміністрація.

Серед поранених – 43-річна та 28-річна жінки. Крім того, в результаті обстрілу були пошкоджені автомобілі та магазини. На місці події працюють відповідні служби, які займаються оцінкою масштабів руйнувань та з’ясуванням усіх обставин інциденту.

“Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби. З’ясовуємо масштаби руйнувань і всі обставини.” – Сумська ОВА

Протягом 7 червня російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 27 населених пунктах Сумської області. На щастя, жертв та поранених не було.

Найбільша кількість обстрілів зафіксована у Сумському та Шосткинському районах. Армія РФ використовувала керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та скидала вибухівку з безпілотників.