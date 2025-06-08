Про це повідомили у Сумській ОВА
Вранці 8 червня російські війська завдали удару по Недригайлівському району, використовуючи безпілотник “Ланцет”. Внаслідок цього нападу постраждали дві жінки, одна з яких перебуває в стані вагітності. Цю інформацію підтвердила Сумська обласна військова адміністрація.
Серед поранених – 43-річна та 28-річна жінки. Крім того, в результаті обстрілу були пошкоджені автомобілі та магазини. На місці події працюють відповідні служби, які займаються оцінкою масштабів руйнувань та з’ясуванням усіх обставин інциденту.
“Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби. З’ясовуємо масштаби руйнувань і всі обставини.”
Протягом 7 червня російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 27 населених пунктах Сумської області. На щастя, жертв та поранених не було.
Найбільша кількість обстрілів зафіксована у Сумському та Шосткинському районах. Армія РФ використовувала керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та скидала вибухівку з безпілотників.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Російські війська просуваються на кордоні Сумської області, захоплюючи села та готуючись до масштабного наступу. Українські сили оборони борються з новою тактикою ворога, а евакуація поранених ускладнюється через постійний нагляд.
- Російські атаки на Харків 7 червня призвели до жертв і поранень. Міжнародна конференція в Нью-Йорку обговорює визнання Палестини. Китай схвалив експорт рідкісноземельних металів перед торгівельними переговорами з США.
- Російські війська здійснили артилерійські та дронові атаки на Миколаївщину 6-7 червня, пошкоджено будинки та магазин, пожежі ліквідовано, постраждалих немає.