Трагедія в Костянтинівській громаді: загибель водія від удару дрона та знеструмлення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
10 липня в Костянтинівській громаді Донецької області стався трагічний інцидент: російський дрон вразив цивільний автомобіль, внаслідок чого загинув водій. Ця подія відбулася на дорозі, що з’єднує Білокузьминівку та Веролюбівку.
Про деталі інциденту повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
“За сьогодні один загиблий. Ворог продовжує знищувати цивільне населення. Чоловік їхав у власному автомобілі. Від влучання дрона в автівку машина згоріла вщент, водій загинув.”
Горбунов також зазначив, що через постійні обстріли Костянтинівка та деякі села громади залишилися без електрики.
“Світла немає у місті та частково у Дружківській та Костянтинівській громадах. Ворог не вперше б’є по енергетичній інфраструктурі. Роботи ведуться, але навряд електрику вдасться полагодити сьогодні.”
Ситуація в регіоні залишається складною, ремонтні роботи тривають, але відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж очікувалося.
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