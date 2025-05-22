Сьогодні, 22 травня 2025 року, о 10:35 російські війська завдали удару по Райгородку на Донеччині, використовуючи безпілотний літальний апарат “Ланцет”. Атака сталася неподалік від місцевого магазину, внаслідок чого загинула 51-річна продавчиня кіоску, а ще одна жінка отримала поранення.

За інформацією прокуратури Донеччини, 39-річна жінка, яка працювала на ринку, була госпіталізована з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Її стан наразі оцінюється як важкий.

В результаті обстрілу також постраждали житлові будинки, торговельні заклади, автомобілі, а також були пошкоджені лінії електропередач і газопостачання, повідомили в прокуратурі.

У зв’язку з цими подіями прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами воєнних злочинів, відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Цей випадок підкреслює серйозність ситуації в регіоні та необхідність притягнення винних до відповідальності.