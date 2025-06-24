Масований удар безпілотників по Верхньосироватській громаді: загинули троє людей

Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі
У ніч на 24 червня російські військові здійснили масований удар безпілотниками по житловій зоні Верхньосироватської громади. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей, серед яких є дитина.
Станом на 02:14 відомо, що серед загиблих – восьмирічний хлопчик, чиє тіло було витягнуто з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули чоловік і жінка, які належали до різних родин, про що повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
“Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Ще трьох людей витягли з-під завалів. Одна людина – у тяжкому стані. Усі госпіталізовані.”
За словами очільника області, удар був масованим і призвів до виникнення пожежі через влучання. Внаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено численні будинки.
На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Рятувальники швидко ліквідували всі осередки займання. За попередніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, шестеро людей отримали поранення.
Повітряні сили ще о 22:15 23 червня попередили про загрозу застосування ударних ворожих безпілотників у Сумській та Чернігівській областях.
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