Загибель жінки в Козачій Лопані через удар російського безпілотника

Про це повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко

24 травня, близько 17:06, у селищі Козача Лопань Харківської області сталася трагедія: внаслідок удару російського безпілотника загинула 63-річна жінка. Про це повідомив Вячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації.

Безпілотник влучив прямо в її житло, що призвело до фатальних наслідків. Цей випадок ще раз підкреслює серйозну загрозу, яку становлять атаки з використанням дронів, особливо для цивільного населення в зонах бойових дій.

Місцева адміністрація закликає жителів бути обережними та дотримуватися всіх рекомендацій щодо безпеки, щоб уникнути нових трагедій у майбутньому.