Російський удар безпілотником по Сумах: пошкоджено вікна та автомобілі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 16 червня російська армія завдала удару по Сумах, використовуючи безпілотний літальний апарат, ймовірно, типу “Молнія”. Вибух стався на центральній вулиці міста, внаслідок чого постраждали вікна, автомобілі та заклад харчування.

Місцевий житель Василь Коваленко розповів про наслідки вибуху, показуючи вибиті вікна у своїй квартирі на третьому поверсі. За його словами, вибух стався близько півночі.

“Десь половина на першу. Я спав, жінка кричить, що щось гукнуло, скло попадало. У малій кухні у нас самоварчик стоїть там наверху, упав самовар, ми думали. Коли я пішов на балкон, рама, повилітало скло і все.” – Василь Коваленко

Василь також зазначив, що у сусідів також були пошкоджені вікна. Інші очевидці підтвердили факт вибуху та його наслідки.

“Вночі вибух був. Посипались вікна – й все. Далі нічого не знаю.” – Сергій, мешканець Сум

“Пошкоджені балконні вікна і вікна ті, що в кімнаті. З тої сторони. Дуже чутно було.” – Віктор, мешканець Сум

На місці вибуху пішохідна доріжка була захаращена гілками та уламками скла.

“У нас за четвертий рік вперше таке, хоча і тут поруч було, у четвертому домі, на тій стороні, але в нас ще такого не було.” – Василь Коваленко

Поряд із багатоповерхівкою також вибито вікна в закладі харчування. Наразі підраховуються збитки від російського удару.

Заступник міського голови Станіслав Поляков повідомив, що було вибито близько півсотні балконних рам.

Виконуючий обов’язки голови Сум Артем Кобзар підтвердив, що зафіксовано два влучання в місті. Окрім вибитих вікон, пошкоджено будівлю підприємства та три автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За інформацією Оперативного командування “Північ”, ймовірно, по Сумах вдарив російський безпілотник типу “Молнія”.