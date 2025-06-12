Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 12 червня в Слобідському районі Харкова російський ударний безпілотник “Шахед” влучив у магазин, на стіні якого був стінопис, присвячений космосу та космонавтам. Внаслідок атаки було зруйновано дах приміщення, а також вибито вікна. Відео з наслідками цього удару опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Згідно з інформацією, наданою Олегом Синєгубовим, керівником Харківської обласної військової адміністрації, після влучання в магазин спалахнула пожежа.

“Внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 кв. м. Пошкоджено будівлю магазину.” – Олег Синєгубов

Рятувальники швидко розпочали гасіння пожежі, що виникла внаслідок атаки безпілотника на Харків.

Крім того, у ніч на 12 червня в Харкові було зафіксовано 12 ударів російських безпілотників. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, посилаючись на дані міського ситуаційного центру.

За його словами, удари вразили Салтівський, Шевченківський та Слобідський райони міста, потрапивши в житлові зони, фітнес-клуби та навчальні заклади, що призвело до виникнення пожеж. Більше десяти людей отримали медичну допомогу.