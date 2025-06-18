Удар російських дронів по Ізюму 18 червня: постраждалі та руйнування

Як повідомляє канал Ізюмська МВА у Telegram
У ніч на 18 червня в Ізюмі, що на Харківщині, зафіксували влучання російських ударних безпілотників у приватний сектор. Вибухи пролунали приблизно о 03:15, про що повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.
Внаслідок цієї атаки постраждав 15-річний підліток, який отримав поранення, а 69-річна жінка зазнала серйозного стресу. Відомо, що в результаті обстрілу було пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, дві господарські споруди та паркан.
Згідно з інформацією ДСНС Харківщини, після обстрілу в Ізюмі спалахнула господарча споруда площею 30 квадратних метрів, а один з житлових будинків зазнав руйнувань.
Ця атака не є єдиною: раніше, 14 червня, місто також стало мішенню для ударів російських дронів.
Місцева влада закликає жителів бути уважними та дотримуватися заходів безпеки, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.
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