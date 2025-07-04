СБУ виявила китайські деталі в російських безпілотниках “Герань” під час атаки на Київ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Слідчі Служби безпеки України виявили, що безпілотники “Герань”, які використовувалися Росією для атак на Київ в ніч з 3 на 4 липня, містять компоненти, виготовлені в Китаї. Це підтверджується маркуванням виробника Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на деталях дронів.

Цю інформацію оприлюднили в СБУ 4 липня.

“Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня.” – Служба безпеки України

Служба безпеки України активно збирає докази російських атак на Київ та документує злочини, вчинені окупантами. Вони класифікують ці дії як воєнний злочин і відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 438 Кримінального Кодексу.

З вечора 3 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ та його околиці. Повітряна тривога тривала всю ніч, а сили протиповітряної оборони працювали над захистом міста. Відомо про понад 20 постраждалих, серед яких є 10-річна дівчинка. У шести районах столиці зафіксовані пожежі та руйнування. Після 14 години рятувальники виявили тіло загиблого у Святошинському районі.

На Київщині також зафіксовані пошкодження в п’яти районах.

Згідно з інформацією Повітряних Сил, у ніч на 4 липня (з 18:00 3 липня) армія РФ здійснила атаку на Україну, використавши 550 засобів повітряного нападу, включаючи ракети різних типів, “шахеди” та дрони-імітатори. Сили ППО знищили 478 безпілотників та дві ракети Іскандер-К.