Держдума РФ ратифікувала протокол ОДКБ про спрощене переміщення військ

Про це російська “Парламентская газета”

24 червня 2025 року Державна дума Російської Федерації ратифікувала протокол Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що спрощує процедуру переміщення військових між країнами-членами. Цю інформацію оприлюднило російське видання “Парламентская газета”.

Протокол був підписаний 28 листопада 2024 року під час саміту ОДКБ в Астані, а на початку червня його на розгляд Держдуми вніс президент Володимир Путін.

Цей документ уточнює правила переміщення військових контингентів між державами-членами ОДКБ, до яких входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія, яка минулого року призупинила своє членство в організації.

Згідно з новими положеннями, країни можуть направляти свої війська на територію інших членів не лише в умовах збройного конфлікту, а й у випадках загроз, кризових ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних подій, а також для надання гуманітарної допомоги та участі у спільних навчаннях.

Раніше заявки на перевезення військ подавалися за 30 днів, але тепер, у разі необхідності екстреного реагування, цей термін скорочується до однієї доби після ухвалення рішення Радою ОДКБ.

Крім того, протокол вводить новий термін – “командування формуваннями”. Це орган, який відповідатиме за управління військовими силами країн-членів ОДКБ, якщо їх направлять до іншої держави блоку.

Інші новини, які можуть вас зацікавити: