Російські війська наступають на Костянтинівку: ситуація на Донеччині 13 червня

За даними Генштабу ЗСУ у Facebook

Російські збройні сили намагаються досягти околиць Костянтинівки, що на Донеччині, що стало їхньою головною метою в Краматорському та Торецькому напрямках. Про це 13 червня повідомив головний сержант 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Віталій П’ясецький під час ефіру.

Бригада забезпечує оборону між Часовим Яром та Торецьком. Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на цих напрямках відбулося 7 та 23 бої відповідно: російські війська атакували поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори, а також в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки, Русиного Яру, Олександро-Калинового та Яблунівки.

Основна мета окупантів на цих напрямках – досягти Костянтинівки.

“На даний момент, ми це розуміємо, це його найпріоритетніша ціль – вийти на околиці Костянтинівки. Не скажу, що далеко, але ще значну відстань їм треба пройти. Але попереду в нас є кращі умови в плані ландшафту, щоб тримати успішно оборону. Також зміщується акцент ворога вбік траси Костянтинівка-Бахмут: зручна логістика для нього, він теж намагається там тиснути на стику із сусідом ліворуч”, – Віталій П’ясецький

Головний сержант зазначив, що російські війська активніше атакують зі сторони Торецька, використовуючи піхотні групи та мотоцикли.

“Найскладнішою є ситуація на правому фланзі нашої бригади, поблизу Торецька. Там ворог проводить активніші штурми, хоча бронетехніку на напрямку, де тримають оборону наші підрозділи, він не залучає. В основному, це малі піхотні групи та мототехніка”. – Віталій П’ясецький

В середньому ворог проводить 4-5 штурмових дій на день у певних напрямках. Останні кілька ранків головний сержант спостерігав, як один з військовослужбовців намагався здійснити штурм, але його вдалося знищити.