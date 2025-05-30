Російські війська штурмують Хотінь і Юнаківку на Сумщині: ситуація на фронті

Про це повідомили аналітики проёкту DeepState.

Російські збройні сили зосередили свою увагу на населених пунктах Хотінь та Юнаківка, розташованих на прикордонні Сумщини. Вони намагаються наблизитися до цих сіл і здійснюють спроби штурму. Таку інформацію надали аналітики проєкту DeepState.

Юнаківка має велику кількість будинків, які можуть слугувати укриттям для російських військових, дозволяючи їм накопичувати сили та закріплюватися. Якщо їм вдасться захопити це село та навколишні висоти, це створить загрозу для Сум, зокрема, можливість використання FPV-дронів. Сили оборони України роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію та зупинити просування російських військ,

Згідно з інформацією, російські війська активно штурмують позиції піхоти і мають певні успіхи в районах Біловодів та Локні, що підштовхує їх до подальших дій. Наразі населені пункти Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка опинилися в “сірій” зоні, оскільки там тривають активні бойові дії, а також немає чітких підтверджень їх окупації.

Ми підтримуємо зв’язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які обороняють ці території, і цікаво, що всі вони описують різні обставини на даному відтинку. Для нас важливо мати точну та перевірену інформацію, а не просто швидкі позначення, тому після встановлення реальної ситуації будуть внесені відповідні зміни на мапі,

Сили оборони України продовжують активно протистояти спробам російських військ закріпитися на цих територіях, намагаючись не допустити подальшого просування ворога вглиб регіону.